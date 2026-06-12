Ramon Torrents toma posesión como presidente de la Amic y afronta el 30 aniversario "con ilusión"

Ramon Torrents y Ramon Grau - AMIC

BARCELONA, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El editor de las publicaciones SOM del Vallès Oriental (Barcelona), Ramon Torrents, ha tomado posesión como nuevo presidente de la Associació de Mitjans d'Informació i Comunicació (Amic), y afronta "con ilusión" el 30 aniversario de la entidad en 2027.

Lo ha dicho durante la 29 Asamblea general ordinaria de la Amic, celebrada este viernes en Penelles (Lleida), donde ha puesto el foco en las administraciones, que considera que deben tener un papel "fundamental" para garantizar la viabilidad de los medios de proximidad en catalán, informa la asociación en un comunicado.

Torrents toma el relevo de Ramon Grau, que deja el cargo tras 17 años al frente (entre 1997 y 2003 y entre 2015 y 2026).

En su discurso, Grau ha asegurado que los retos "no son sencillos, ni para la entidad ni para un sector que vive una gran incertidumbre", pero ha llamado a construir una voz compartida entre las entidades del ámbito periodístico local.

Durante la asamblea se ha presentado la memoria de actividades de la Amic, los servicios que ofrece y los ingresos de 2025, así como el número total de asociados, que se sitúa en 568 (199 en papel, 353 digitales y 16 medios audiovisuales).

NUEVOS PROYECTOS

Se han presentado también nuevas iniciativas, como el proyecto Escat Mèdia, una red estable de medios de proximidad entre el sur de Francia catalanohablante y la demarcación de Girona para generar contenidos informativos en catalán y "explicar la realidad compartido de los dos lados de los Pirineos".

También se ha explicado el proyecto Piren'IA Media, que desarrollará una plataforma de inteligencia artificial pensada específicamente para las necesidades de los medios locales y en las lenguas de los territorios transfronterizos.

COLABORACIONES CON OTRAS ASOCIACIONES

Asimismo, la Amic ha formalizado una alianza con la Asociación de Medios en Galego (Amega) y la asociación de medios en euskera, Hekimen para "fortalecer los medios de comunicación de proximidad en lenguas propias".

El objetivo es "intensificar sinergias, compartir conocimiento y optar conjuntamente a proyectos europeos", por lo que actualmente están estudiante la mejor forma jurídica para consolidar la unión.