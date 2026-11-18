'Rave' En Llers - MOSSOS D'ESQUADRA

GIRONA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La fiesta 'rave' de Llers (Girona), que empezó este sábado, ha terminado este martes tras reunir a 600 personas en los 4 días que ha durado, y en la que los Mossos d'Esquadra han detenido a dos personas.

Según el balance de la policía catalana, uno de los detenidos tenía antecedentes y fue arrestado por posesión de drogas y el otro está acusado de atentado contra la autoridad porque huyó de un control y, según el cuerpo policial, estuvo a punto de atropellar a un agente.

Desde que se tuvo conocimiento se desplegó un dispositivo de agentes de Seguridad Ciudadana, ARTE, ARRO, que no finalizó hasta la mañana del martes día 17 para impedir que accedieran más personas a la fiesta e identificar y controlar los vehículos y personas que la abandonaban.