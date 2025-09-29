Reabiertas 4 de las 5 vías cortadas por el episodio de lluvias en el sur de Catalunya

TARRAGONA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

Cuatro de las cinco carreteras que se han cortado a raíz de las inundaciones provocadas por el episodio de lluvias que afecta al sur de Catalunya este lunes han sido reabiertas este mediodía.

En concreto, se han reabierto la N-340 entre la Ràpita y Alcanar (Tarragona); la C-12 entre Amposta y Tortosa; la TV-3311 entre Santa Bàrbara y la Sénia (Tarragona) y la TV-3048 en Amposta (Tarragona), ha informado el Servei Català de Trànsit (SCT) en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

Todavía sigue cortada la TV-3314 entre Godall y Ulldecona (Tarragona).