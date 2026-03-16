Reabre la Ronda de Dalt de Barcelona en ambos sentidos tras el corte por la huelga de docentes

Corte en la Ronda de Dalt de Barcelona por la huelga de docentes
Corte en la Ronda de Dalt de Barcelona por la huelga de docentes - SERVEI CATALÀ DE TRÀNSIT
Europa Press Catalunya
Publicado: lunes, 16 marzo 2026 8:06
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BARCELONA 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Ronda de Dalt de Barcelona a la altura de la plaza Karl Marx ha reabierto pocos minutos antes de las 8 horas tras el corte provocado por la huelga de docentes de este lunes.

A raíz del incidente se acumulan 6 kilómetros de colas en sentido norte y 3 kilómetros en sentido sur, ha informado el Servei Català de Trànsit (SCT) en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

Siguen cortadas la A-2 en Cornellà de Llobregat en sentido Barcelona y la C-31 en Badalona en sentido sur y también en l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) en sentido norte.

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