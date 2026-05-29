Reabre la Via Augusta de Barcelona tras el acuerdo y los docentes claman contra Niubó

Corte de la Via Augusta frente al Departament este viernes por la tarde. - EUROPA PRESS

BARCELONA 29 May. (EUROPA PRESS) -

La Via Augusta de Barcelona ha quedado reabierta hacia las 22.15 horas tras el acuerdo entre la Conselleria de Educación y los sindicatos, después del cual algunos docentes han clamado contra la consellera de Educación con cánticos de 'Niubó dimisión'.

Los profesores llevaban cortando la Via Augusta desde las 16 horas, como protesta en el marco de las negociaciones entre el departamento y los sindicatos para las mejoras laborales.

Entre otros, el acuerdo contempla una mejora salarial de 400 euros mensuales en 4 años, con una subida de 50 euros en un nuevo complemento a docentes y la convocatoria de plazas de cátedras.