Nit del Turisme - CONSELL COMARCAL DE L'ANOIA

BARCELONA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Nit del Turisme de l'Anoia, organizada por el Consell Comarcal de l'Anoia, ha reconocido a 18 instituciones y empresas de la comarca por su trabajo desarrollado durante el año en el programa Destinació Barcelona Sostenible, impulsado por la Diputación de Barcelona y el Ayuntamiento de Barcelona en colaboración con la Cámara de Barcelona.

El programa impulsa la transformación del modelo turístico de la provincia acompañando empresas y entidades en la transición hacia modelos empresariales y organizaciones "más responsables" con el territorio y las personas, informa la Diputación en un comunicado este lunes.

Durante el acto también se entregaron los distintivos a 40 empresas adheridas al programa de Puntos de Información Turística (PIT) de la corporación que permite que establecimientos públicos y privados que tienen contacto habitual con turistas reciban asesoramiento y formación para ofrecer información "adecuada y de calidad" a los visitantes.