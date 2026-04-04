El rector de la Universidad de Perpignan, nuevo presidente de la Xarxa Vives

El rector de la UPVD Yvan Auguet - XARXA VIVES

BARCELONA 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

El rector de la Universitat de Perpignan Via Domitia (UPVD), Yvan Auguet, es el nuevo presidente de la Xarxa Vives d'Universitats, que coordina la acción conjunta de 21 universidades de territorios de habla catalana.

Auguet toma el relevo de la rectora de la Universidad de Alicante, Amparo Navarro Faure, que hasta ahora ocupaba este cargo de acuerdo con el calendario rotativo de presidencias de la red, informa la Xarxa Vives en un comunicado.

El nuevo presidente ha expresado su agradecimiento a la institución, y ha defendido el valor de la Xarxa Vives como espacio de coordinación y proyección del sistema universitario.

"Para la Universidad de Perpignan, asumir la presidencia de la Xarxa Vives representa una oportunidad para fortalecer la cooperación entre territorios y para impulsar con más fuerza la proyección del talento, la investigación y la cultura compartida que generan nuestras universidades", ha dicho.

Auguet estará acompañado por Oriol Amat, Eva Alcón (Jaume I), Josep Calbó (UdG) y Amparo Navarro como vicepresidentes en esta etapa.