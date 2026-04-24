Los recursos del Estado destinados al Plan de Fosas de Catalunya aumentan un 25%

Archivo - Intervención en el cementerio de Castellnou del Bages, en una imagen de archivo - CONSELLERIA DE JUSTICIA - Archivo

BARCELONA 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los recursos del Estado destinados al Plan de Fosas de Catalunya se han elevado a 481.747,51 euros, un 25% más que el año anterior (385.398,01 en 2025), alcanzando el incremento máximo previsto, que contribuye a reforzar e implementar este plan que cuenta con un presupuesto propio.

Según ha informado la Conselleria de Justicia y Calidad Democrática en un comunicado este viernes, el acuerdo se ha adoptado en el marco de la reunión anual del Pleno del Consejo Territorial de Memoria Democrática convocada por el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática y a la que ha asistido la secretaria general de Justicia, Maite Casado, en representación del conseller de Justicia Ramon Espadaler.

Espadaler ha valorado positivamente este incremento y ha subrayado que "la implicación decidida del Govern en esta materia, que constituye un deber democrático y de país hacia las víctimas y hacia nuestra historia reciente" y ha reafirmado la voluntad de continuar trabajando de manera coordinada con el Ministerio para avanzar hacia la verdad, la justicia y la reparación.

La sesión ha estado presidida por el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y han participado representantes de todas las comunidades autónomas con competencias en memoria democrática, con el objetivo de hacer balance de los avances alcanzados y definir líneas de trabajo.

En esta reunión también se han compartido los avances del Banco estatal de ADN de víctimas de la Guerra Civil y la dictadura, una herramienta que permite identificar a personas desaparecidas, así como las prioridades del Plan 2025-2028 para la búsqueda, exhumación e identificación de víctimas.