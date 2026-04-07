La red de HM Hospitales alcanza las 900.000 consultas externas en Catalunya en 2025

HM Nou Delfos. - HM HOSPITALES

BARCELONA, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

La red de HM Hospitales en Catalunya ha registrado un total de 901.771 consultas externas en 2025, superando los datos del ejercicio anterior, a las que se suman 102.589 urgencias atendidas y 14.770 intervenciones quirúrgicas.

Se han contabilizado 20.095 altas hospitalarias en los centros catalanes de HM Hospitales, que incluyen HM Nou Delfos, HM Nens y HM Sant Jordi, todos en Barcelona, informa el grupo sanitario en un comunicado de este martes.

Asimismo, se han realizado 3.027 cirugías ambulatorias y se han registrado un total de 341 nacimientos, lo que refleja la "actividad sostenida" en el área obstétrica.

Los centros de HM han llevado a cabo 1.272.662 estudios de laboratorio --más de 1 millón en el HM Nou Delfos--, 213.827 pruebas radiológicas realizadas y 6.958 endoscopias y colonoscopias.

CRECIMIENTO SOSTENIDO

El crecimiento asistencial en Catalunya "se enmarca en la evolución global del Grupo HM Hospitales", que en 2025 ha superado los 4,6 millones de consultas externas en toda España.

En Catalunya se confirma la tendencia de "crecimiento sostenido" observada en ejercicios anteriores: las consultas externas han aumentado respecto a 2024, junto con el volumen de urgencias y actividad quirúrgica.

En el conjunto de España, HM Hospitales ha cerrado 2025 con un índice de mortalidad ajustada por complejidad del 0,72, según el algoritmo del Ministerio de Sanidad, un dato que "confirma la eficacia del modelo organizativo y la mejora continua de los procesos clínicos".