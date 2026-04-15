La red interurbana del Bages (Barcelona) tendrá 6 nuevos buses eléctricos

Los nuevos buses eléctricos - GENERALITAT DE CATALUNYA

BARCELONA 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica ha incorporado a la red interurbana del Bages (Barcelona) seis nuevos buses eléctricos que se pondrán en marcha, progresivamente, a partir de la próxima semana.

Los nuevos buses se integran a las líneas 760 y 761, que enlazan Sant Joan de Vilatorrada, Manresa, Sant Fruitós de Bages y Navarcles, informa la Generalitat de Catalunya este miércoles en un comunicado.

En los últimos años, la demanda del servicio de las líneas L760 y L761 ha crecido de forma constante, ya que en 2023 se registraron 705.476 viajeros, en 2024 se llegó a los 809.912 viajeros y en 2025 incrementaron hasta los 890.940.

En este sentido, el secretario de Movilidad e Infraestructuras, Manel Nadal, ha asegurado que "el objetivo para este año es llegar al millón" de viajeros, consolidando la tendencia al alza.

Nadal ha explicado durante la presentación de los buses en Manresa que el objetivo de esta mejora también es la descarbonización: "Tenemos que buscar fórmulas que no sean combustibles fósiles ante el aumento de precios y la crisis internacional".

Esta actuación forma parte del Plan de choque de mejora del bus interurbano y cuenta con financiación del Fons Climàtic.