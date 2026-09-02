Régimen cerrado para el menor detenido en Balaguer (Lleida) por su presunta relación con una muerte

Archivo - Imagen de recurso de un vehículo de los Mossos d'Esquadra - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

LLEIDA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La sección de menores del Tribunal de Instancia de Lleida acordó el martes el internamiento en régimen cerrado para el menor detenido en Balaguer por su presunta relación con la muerte violenta de un hombre, ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) en un comunicado este miércoles.

Los hechos se remontan a las 23 horas del miércoles 26 de agosto, cuando se produjo un accidente de tráfico en el núcleo urbano y en el interior del vehículo accidentado se localizó el cuerpo sin vida de un hombre.

Las gestiones de investigación constataron que el hombre presentaba posibles signos de violencia criminal previos al accidente, por lo que la División de Investigación Criminal (DIC) de Mossos d'Esquadra asumió el caso.