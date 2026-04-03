El Registro catalán de violencias a alumnos recibe 5.161 casos de bullying en lo que va de curso

Archivo - Varios niños juegan a la salida del colegio, en una imagen de archivo - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Registro de Violencias contra el Alumnado (Reva) de Catalunya ha recibido 5.161 casos de posibles situaciones de bullying desde que comenzó este curso 2025-2026, según datos de la Conselleria de Educación y FP de la Generalitat, facilitados a Europa Press.

En lo que va de curso, ha habido un total de 5.331 posibles situaciones de violencia en el ámbito escolar, donde la más frecuente es el bullying, con 1.718, seguida del maltrato a la infancia y la violencia machista ejercida por adultos.

Por otro lado, hay 720 de maltrato a la infancia; 573 posibles situaciones de agresión con o sin armas; 395 de violencia machista ejercida por un adulto; 377 posibles situaciones de violencia machista entre alumnos; 165 de odio y discriminación entre el alumnado; y 12 de odio y discriminación ejercido por un adulto.

Constan 6 situaciones por violencia machista por matrimonios forzados y 1 por mutilación; hay 715 que se ubican en la categoría 'Otros' y 649 que son casos sin situación asignada.

"LAS VIOLENCIAS IMPACTAN EN LA SOCIEDAD"

En declaraciones a Europa Press, la directora general de Educación Inclusiva y Bienestar del Alumnado de la Generalitat, Susana Tarapiella, asegura que los datos del Reva "son la muestra de que las violencias impactan en la sociedad y, a la vez, a la escuela como parte inherente de la misma sociedad".

También cree que demuestra que el hecho de que haya más detección cada año es "para una mayor sensibilización de la sociedad y de los centros educativos de este hecho".

Tarapiella cree que los datos, al mismo tiempo, evidencian que hay que "seguir trabajando de la mano de las direcciones y de los docentes ante los casos de acoso escolar".

OTROS CURSOS

Durante el curso 2024-2025, se registraron 1.704 posibles situaciones de bullying; 1.138 de maltrato a la infancia; 899 de violencia machista ejercida por un adulto y 532 entre alumnado; 228 de odio y discriminación entre alumnado y 21 ejercida por un adulto; 9 de agresión con o sin armas; 2 de violencia machista por mutilación; 1 de violencia machista por matrimonios forzados; y 929 de 'Otros' y 601 que no tenían una situación asignada.

En el 2023-2024, hubo 634 posibles situaciones de acoso escolar; 408 de maltrato a la infancia; 168 de violencia machista entre alumnos y 137 de la ejercida por un adulto; 54 de odio y discriminación entre alumnos y 11 por un adulto; 238 de 'Otros' y 112 casos sin situación asignada; y en ese curso no constan posibles situaciones de violencia por mutilación, matrimonio forzado o agresión con o sin armas.

En los últimos tres cursos, se han registrado 4.056 posibles situaciones de bullying (30,83% del total de tipos de violencia); 2.266 de maltrato a la infancia (17,22%); 1.431 de violencia machista ejercida por un adulto (10,88%) y 1.077 entre alumnos (8,19%); 447 de odio y discriminación entre alumnado (3,4%); 582 de agresión con o sin armas (4,42%); 44 de odio y discriminación por un adulto (0,33%); 7 por matrimonio forzado (0,05%) y 3 por mutilación (0,02%); 1.882 de 'Otros' (14,3%) y 1.362 casos sin situación asignada (10,35%).

La comparativa por cursos muestra que en lo que va del 2025-2026 el Reva ha recibido un total de 5.161 casos; en el 2024-2025 fueron 5.846; y en el 2023-2024, 1.686, lo que suma un total de 10.566 casos en los últimos tres cursos, incluido el actual que acaba de comenzar su segundo trimestre; y en total los tres cursos suman 12.693 casos.