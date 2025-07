Rego ve al PP "absolutamente lanzado a las posiciones racistas y xenófobas de Vox"

Dice que "no se debe mentir para hacer política"

EL PRAT DE LLOBREGAT (BARCELONA), 24 (EUROPA PRESS)

La ministra de Infancia y Juventud, Sira Rego, ha asegurado este jueves que ve un PP "absolutamente lanzado a las posiciones racistas y xenófobas de Vox".

Lo ha dicho en declaraciones a los medios tras visitar el Barnahus de El Prat de Llobregat (Barcelona) y preguntada por que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, abriera la puerta a la expulsión de personas que viven regularmente en España en el caso de que cometan determinados delitos, que no ha especificado.

"A nadie se le escapa que en las últimas semanas hemos tenido a Vox señalando desde las instituciones, hemos tenido al PP blanqueando las posiciones de Vox y hemos visto lo que ha pasado en Torre Pacheco con esos escuadristas actuando", ha dicho.

Sobre el reparto de menores migrantes no acompañados, ha dicho que lo que está ocurriendo es muy serio y ha confiado en que las comunidades del PP "finalmente no estén sugiriendo que no van a cumplir la ley. No es aceptable en un Estado de derecho que las comunidades autónomas no cumplan con la ley".

Rego ha remarcado que se trata de una ley aprobada en el Congreso de los Diputados, que tiene un reglamento y que va a comenzar a aplicarse el 28 de agosto.

DIMISIÓN DE NÚÑEZ

Preguntada por si una diputada debe dimitir en caso de mentir en el currículum, tras la polémica de la popular Noelia Núñez, ha dicho: "No se debe mentir para hacer política, en términos generales. La honestidad debe ser un valor y un ejemplo".

Rego ha remarcado que "no hace falta tener estudios universitarios para hacer política", y ha recordado que Marcelino Camacho o Dolores Ibárruri no los tenían.

Ha afirmado que la política no solo pasa en las instituciones sino que se hace desde todos los lugares y que tener una gran capacidad política no la da un título universitario: "Se puede tener una gran capacidad política sin haber estudiado".