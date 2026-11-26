Relat y Tugues en el 25 Congreso de CEDE - EUROPA PRESS

Afirman que planificar a largo plazo y la capacidad de anticipación son claves BARCELONA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Fira de Barcelona, Pau Relat, y el director País de Veolia en España, Daniel Tugues, han asegurado que el modelo de colaboración público-privada que representan es exportable a otros sectores y que la clave de su "éxito" es compartir proyecto a largo plazo.

Ambos han participado este jueves en el 25 Congreso de CEDE que se celebra en el Palau de Congressos de Catalunya, donde han explicado sus respectivos sistemas de colaboración con la administración con gestión privada y vocación de servicio público.

Relat ha asegurado que el "mundo empresarial tiene un activo importante que es su sentido de común, que dice que aquello que funciona debe servir de modelo" y ha puesto a Fira como ejemplo, ya que aúna lo mejor de los ámbitos público y privado.

Ha calificado de "hito" la remodelación de la gobernanza llevada a cabo en la institución ferial en 2000, basada en inversión fuerte, ambición internacional, trabajo conjunto y proyecto a largo plazo.

Ha destacado el "alto consenso y profunda lealtad institucional" que rigen las decisiones en Fira, donde ambas partes son conscientes de los roles de cada una, lo que la ha convertido en el recinto ferial más importante de España y de la Europa del Mediterráneo.

LEGITIMIDAD

Por su parte, Tugues ha dicho que la gestión mixta de servicios públicos supone "una suma de capacidades de ambas partes, la privada aporta, nueva tecnología y la publica legitimidad democrática para abordar determinados proyectos: cómo se paga, como se financia, con impuestos...".

Ha destacado el propósito compartido, con vocación de servicio a la ciudadanía que tiene la colaboración público-privada, pero especialmente, la capacidad de planificar a largo plazo y de anticipación: "Ahí cristaliza el éxito".

En este sentido, ha recordado que, cuando Barcelona atravesó su pero período de sequía, "no se puso en riesgo los consumos esenciales, porque hace muchos años se previó el cambio climático, la parte privada con su tecnología y la administración generando las condiciones para agilizar los permisos para implementar las soluciones".