Renfe ofrece casi 700.000 plazas en trenes de Alta Velocidad y Larga Distancia durante Navidad

BARCELONA 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

Renfe ofrecerá más de 696.000 plazas en sus trenes de Alta Velocidad y Larga Distancia con origen y destino en Catalunya entre el 18 de diciembre y 11 de enero, con el objetivo de responder al incremento de la demanda prevista para la temporada de Navidad, ha informado este viernes en un comunicado.

En este sentido, la empresa de transporte ferroviario reforzará la oferta en las líneas con un mayor número de desplazamientos, el primero, el corredor entre Barcelona y Madrid, que concentra el mayor volumen, con 392.000 plazas, seguida de la conexión entre Catalunya y Comunitat Valenciana y Murcia, con otras 119.500 plazas.

Los trenes de Renfe conectan de manera directa Catalunya con Madrid, Comunitat Valenciana, Aragón, Andalucía, el norte peninsular y el sur de Francia, ha destacado la empresa.