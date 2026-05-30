Renfe prevé triplicar los puntos de limpieza de grafitis en trenes de Catalunya

Operarios limpian grafitis en vagones de tren en la Estació de França de Barcelona - Lorena Sopêna - Europa Press

BARCELONA, 30 May. (EUROPA PRESS) -

Renfe prevé ampliar de 5 a 14 los puntos de limpieza de grafitis de trenes en Catalunya en los próximos meses, han explicado fuentes de la operadora a Europa Press, que han precisado que esperan terminar el año con casi todos ellos operativos.

En 2025, la operadora limpió una superficie de grafitis en los trenes de Catalunya de 55.100 metros cuadrados, el equivalente a 7 campos de fútbol, a raíz de 970 actos vandálicos que fueron denunciados, lo que tuvo un coste de 7,4 millones de euros.

Estos hechos, que provocaron de media la inmovilización de 2 trenes diarios, afectaron a 1,4 millones de viajeros por retrasos y reducciones de capacidad o modificaciones en el horario.

En la actualidad, el proceso de limpieza se realiza en 5 puntos habilitados de Catalunya, ubicados en Ripoll (Girona), Sant Andreu Comtal, la Estació de França, L'Hospitalet de Llobregat y Vilanova i la Geltrú (Barcelona).

Ahora, la operadora pretende ampliarlos a Vic, Manresa, Mataró, L'Hospitalet y Vilanova i la Geltrú --en estos dos últimos, ya operativos, se ampliará el espacio--, en la provincia de Barcelona; Móra La Nova, Reus y Sant Vicenç de Calders, en Tarragona, y Lleida, con la intención de "no perder tanto tiempo en el recorrido" que tienen que realizar los trenes afectados hasta los puntos de limpieza actuales.

LAS ESTACIONES CON MÁS INCIDENTES

Desde la operadora señalan que, tras el accidente ferroviario ocurrido en Gelida (Barcelona), el 20 de enero de 2026, se registró un número elevado de actos vandálicos debido a que, entre el 21 de enero y hasta abril, una buena parte de la flota estuvo inmovilizada, si bien desde marzo los datos se han reducido y son incluso mejores que los del año pasado.

Fuentes de Renfe han señalado que la estación en la que más actos vandálicos cometen los grafiteros es en la de Montcada Bifurcació (Barcelona), con un total de 31 pintadas en lo que va de año, seguida de la Estació de França, con 23; Cornellà (Barcelona), con 22; y Granollers Centre (Barcelona) y Sant Vicenç de Calders (Tarragona) con 21, respectivamente, un hecho que atribuyen a que se trata de estaciones en las que pernoctan un gran número de convoyes.

En caso de que las acciones de estos grupos, que se cuelan en las instalaciones ferroviarias y actúan de forma organizada en pocos minutos, afecten a elementos de seguridad de los trenes, como focos, retrovisores o ventanas de emergencia, los trenes deben ser trasladados sin pasajeros hasta un punto de limpieza, lo que no afecta al número de servicios pero sí puede afectar al número de plazas, operando con circulaciones simples en vez de dobles.

"Detrás de cada tren pintado hay muchas cosas que no se ven. Detrás de cada actuación hay muchos trabajadores, mucha coordinación, mucha inversión, muchos recursos", lamentan desde la operadora, que asegura que prioriza que el tren sea útil y se mantenga el servicio siempre que no haya elementos de seguridad afectados.

LIMPIEZA

Hace 6 meses que para realizar esta limpieza --que en el caso de Ripoll y la Estació de França se hace en la propia estación--, la operadora ha comenzado a usar un nuevo disolvente, reemplazándolo completamente por el anterior desde enero de este año: "El resultado es muy positivo".

Si antes tardaban una hora y media en limpiar un metro cuadrado, ahora el tiempo se ha reducido hasta entre 10 y 15 minutos: "El objetivo es intentar bajar el número de pintadas. No queremos limpiar, queremos que no se pinten los trenes".

Para ello, se ha reforzado la vigilancia en las zonas de más incidencia y Renfe utiliza 3 drones para controlar las intrusiones, "que lamentablemente son muchas"; también se ha efectuado una prueba piloto canina, que ya ha finalizado y cuya implementación se está evaluando y se ha reforzado la coordinación con Mossos, Adif y la Conselleria de Territorio.

Además, Renfe y Adif pretenden dotar los 5 puntos de Catalunya en los que se registran más acciones de los "vándalos ferroviarios" con cámaras volumétricas y de infrarrojos, de la que se pretende hacer una prueba piloto este año, de forma que si detectan movimiento accionen los drones de Renfe, y valoran la colocación de paneles fijos.

Asimismo, agradecen que el Parlament haya aprobado una modificación de la ley ferroviaria catalana para endurecer las sanciones a los grafiteros, que entienden que funcionará como "medida disuasoria".

'TURISMO DE GRAFITI'

Aun así, lamentan que, en el caso de Catalunya, exista un "turismo de grafiti", con grupos numerosos que vienen de otros lugares y que actúan de forma coordinada, llegando a organizar la conocida como 'Noche del Grafitero', en la que la operadora se ve obligada a reforzar la seguridad.

En este sentido, fuentes de los Mossos d'Esquadra han confirmado a Europa Press que en lo que va de año se han efectuado 10 detenciones y 13 denuncias relacionadas con estos hechos por parte del Área Regional del Transporte Urbano (ARTU) y el Área Central Aeroportuaria y de Transporte Público (ACAT).