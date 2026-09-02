Repsol y la Sala Trono renuevan su alianza para impulsar las artes escénicas en Tarragona

El director del complejo industrial de Repsol en Tarragona, Javier Sancho, y el director de la Sala Trono de Tarragona, Joan Negrié - REPSOL

TARRAGONA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El director del complejo industrial de Repsol en Tarragona, Javier Sancho, y el director de la Sala Trono de Tarragona, Joan Negrié, han renovado este miércoles el acuerdo de colaboración entre ambas entidades para el impulso de la cultura y las artes escénicas en la ciudad, informa la compañía en un comunicado.

Se mantiene así el patrocinio de la programación regular de la sala y del Festival Internacional de Teatre de Tarragona, impulsados desde 2008 y 2011 respectivamente, en lo que es una "alianza ininterrumpida clave" para posicionar la sala y acercar el teatro contemporáneo a nuevos públicos.

Sancho ha valorado la presencia de Repsol en Tarragona "más allá del ámbito industrial" y ha subrayado la apuesta por los proyectos culturales, sociales y educativos de calidad; y Negrié ha afirmado que Repsol les ha apoyado desde el primer momento.