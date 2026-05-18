Rescatadas cinco personas que navegaban a la deriva en Mataró (Barcelona)

Remolque de la patrullera a la embarcación - GUARDIA CIVIL

BARCELONA 18 May. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil rescató a cinco personas que navegaban en una embarcación a la deriva el pasado 1 de mayo en Mataró (Barcelona), según ha informado este lunes en un comunicado.

Los hechos ocurrieron cuando, sobre las 11:50 horas, una patrulla de la costa catalana recibió una llamada general de urgencia de una embarcación de recreo, que estaba sin control por una avería en el motor y que se encontraba a una milla náutica (1,85 km) de la playa de Mataró.

El barco de la Guardia Civil estaba a 15 millas náuticas (27,78 km), pero consiguió llegar en unos 50 minutos hasta la embarcación, que fue localizada a 500 metros del espigón norte del puerto de Mataró y a 300 metros de la playa.

Tras comprobar que no había entrado agua en el barco, los agentes iniciaron el remolque hasta el puerto mediante un cabo sujeto desde la popa de la patrullera.

Los cinco ocupantes fueron desembarcados sin lesiones, por lo tanto, no fue necesario activar recursos sanitarios ni trasladarlos a un centro médico.