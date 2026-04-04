Rescatan 65 ejemplares de fauna marina en la costa catalana en el primer trimestre de 2026 - FUNDACIÓ CRAM

BARCELONA 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Fundación CRAM, que presta el servicio de asistencia a fauna marina, con el apoyo del Cos d'Agents Rurals, ha atendido durante el primer trimestre de 2026 un total de 65 ejemplares, una cifra ligeramente inferior a los 69 del mismo periodo del año anterior.

Según ha informado este sábado la Conselleria de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat, del total de animales atendidos 55 corresponden a tortugas marinas y 10 a cetáceos.

Estas cifras confirman, según la Generalitat, la predominancia de tortugas marinas y una reducción moderada de los casos de cetáceos, especialmente en lo que se refiere a los ejemplares hallados muertos.

La Generalitat encarga esta operativa a la Fundació CRAM y cuenta con el apoyo del Cos d'Agents Rurals: el servicio está disponible las 24 horas del día, los 365 días del año, y, además de las instalaciones de la fundación, dispone de un vehículo de rescate y un equipo especializado.

Durante el primer trimestre de este año se han atendido a 55 tortugas marinas, de las que 52 han sido halladas vidas y 3 muertas, una cifra que se mantiene en la línea de 2025, cuando fueron 54 en el mismo periodo, consolidándolas como el primer grupo de actuación del servicio.

La totalidad de las tortugas vivas ingresadas han sido afectadas por interacción por pesca accidental, que se mantiene como la principal causa de ingreso, y la patología más frecuente asociadas a ella es la embolia gaseosa, presente en un 65% de los casos.

Un total de 31 ejemplares han sido recuperados y reintroducidos en el medio natural, lo que representa un 60% de los casos, mientras que 14 continúan en proceso de recuperación en el CRAM y perspectivas de reintroducción en un breve periodo de tiempo.

En cuanto a los 10 cetáceos rescatados, 9 fueron hallados muertos y 1 vive, lo que representa una disminución respecto a los 13 casos registrados en el primer trimestre de 2025.