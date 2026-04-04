9 rescates en el medio natural en Catalunya este sábado con 1 herido crítico en Arnes (Tarragona)

Rescate en Arnes - BOMBERS DE LA GENERALITAT

TARRAGONA 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

Bombers de la Generalitat ha hecho este sábado 9 rescates en el medio natural, con 5 heridos y varias personas indispuestas o perdidas, informan en un comunicado, donde piden planificar las excursiones tras estos servicios y los 15 que ya hicieron el viernes.

El herido más grave de este sábado se ha accidentado a mediodía en Arnes (Tarragona): un escalador ha caído unos 20 metros y le han trasladado en estado crítico al Hospital Joan XXIII de Tarragona.

El resto de servicios han sido en Creixell, Roquetes (Tarragona), la Vall de Boí, la Baronia de Rialp (Lleida), les Planes d'Hostoles, Boadella i les Escaules, Sales de Llierca y Sant Jaume de Llierca (Girona).