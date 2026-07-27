Restablecida la alta velocidad en Tarragona tras el corte por un incendio cercano a las vías

Archivo - Varias personas caminan por un andén en la estación de Ave Madrid - Puerta de Atocha, a 8 de agosto de 2022, en Madrid (España) - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

TARRAGONA 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los trenes de alta velocidad han retomado su circulación este lunes sobre las 11.15 horas entre el Camp de Tarragona y la Pobla de Montornès (Tarragona) después de que un incendio cercano a las vías obligara a suspender temporalmente el servicio, ha informado Protecció Civil en un comunicado en 'X'.

La incidencia se ha producido sobre las 9.50 y ha afectado a los trenes de la línea de alta velocidad Madrid - Barcelona.

En el ámbito de Rodalies, las líneas R13, R14, R15, R16 y R17 sufren demoras de más de 45 minutos de media por una incidencia técnica de un tren entre Sitges y Garraf (Barcelona).