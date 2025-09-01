Restablecida la circulación en la línea R1 de Rodalies entre Blanes y Caldes de Malavella (Girona)

Archivo - Un tren de Rodalies - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

GIRONA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La circulación de la línea R1 de Rodalies entre Blanes y Caldes de Malavella (Girona) se ha restablecido sobre las 13.45 horas tras haber estado cortada este lunes por la mañana por la caída de un árbol sobre la catenaria.

El servicio ferroviario se ha recuperado con las frecuencias de paso habituales, según ha informado Renfe en un apunte en 'X', recogido por Euorpa Press.

La incidencia también había afectado a las líneas RG1 y R11 de Rodalies, que han restablecido el servicio sobre las 10.30 horas.