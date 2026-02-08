Restablecida la circulación de la R13 de Rodalies entre Valls y Salomó (Tarragona)

Viajeros cogen un tren de rodalies, en la estación de Sants, a 23 de enero de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - Alberto Paredes - Europa Press

BARCELONA 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

La circulación de la línea R13 de Rodalies entre Valls y Salomó (Tarragona) se ha restablecido este domingo por la tarde, después de haber estado cortada desde este domingo por la mañana por una incidencia técnica en un tren de mercancías.

Así lo ha informado Rodalies en un apunte en X recogido por Europa Press, en el que añaden que una vez resuelta la incidencia la circulación se produce con limitaciones de velocidad, lo que puede generar demoras.

La red de trenes de Rodalies en Catalunya recuperó este sábado por la tarde la circulación de la líneas R13 y R14.