Restablecida la circulación de la R3 entre La Garriga y Figaró (Barcelona)

Archivo - Viajeros cogen un tren en la Estación de Sants, a 26 de enero de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

BARCELONA 31 May. (EUROPA PRESS) -

La circulación de la línea R3 de Rodalies ha quedado restablecida este domingo por la mañana entre La Garriga y Figaró (Barcelona) una vez solucionada la incidencia por un robo de cobre, según ha informado Rodalies en X y ha recogido Europa Press.

Los trenes vuelven a circular entre La Garriga (Barcelona) y Ribes de Freser (Girona), después de que quedara interrumpido el servicio este sábado a causa de un incendio originado por la sustracción de cableado.

No obstante, se mantiene el servicio de refuerzo por carretera entre la estación de Fabra i Puig, en Barcelona, y Puigcerdà/La Tor de Querol (Girona).