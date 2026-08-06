Restablecida la circulación de la R3 de Rodalies entre Vic y Ripoll

BARCELONA 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

La circulación de la línea R3 de Rodalies de Catalunya se ha restablecido este jueves entre Vic y Ripoll, interrumpida por la caída de árboles en la vía, y los trenes recuperarán su frecuencia de paso gradualmente, informa Adif en un apunte en 'X'.

Siguen cortadas la R11 entre Maçanet-Massanes y Caldes de Malavella, y la RL4 entre Calaf y Manresa, debido a condiciones meteorológicas adversas.

Protecció Civil mantiene en fase de alerta el Plan especial de emergencias por inundaciones de Catalunya (Inuncat), por la previsión de tormentas fuertes este jueves por la tarde y noche.