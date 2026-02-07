Restablecida la circulación en la R4 de Rodalies entre Martorell y L'Hospitalet (Barcelona)

Pasajeros en la Estación de Fabra i Puig, a 26 de enero de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - Lorena Sopêna - Europa Press

BARCELONA 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

La circulación de la línea R4 de Rodalies se ha restablecido en el tramo entre Martorell y L'Hospitalet (Barcelona) tras el corte que se produció el pasado jueves por el desprendimiento de parte de un terraplén en Sant Feliu de Llobregat (Barcelona).

Así lo han informado fuentes de Renfe este sábado, después de los trabajos en la zona de equipos técnicos de Adif.

La consellera de Territorio de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha informado vía X de la reapertura de la circulación: "Seguimos avanzando en la estabilización del sistema", ha añadido.