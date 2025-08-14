Restablecida la circulación de trenes entre Artesa de Lleida y Juneda (Lleida) tras un incendio

LLEIDA 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

Protecció Civil ha anunciado este jueves por la noche el fin de la prealerta Ferrocat y el restablecimiento de la circulación de los trenes de las líneas R13 y R14 entre Artesa de Lleida y Juneda (Lleida) tras la extinción de un incendio cerca de las vías, informa en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

Los Bombers de la Generalitat recibieron el aviso a las 19.36 horas por un incendio en una zona de cañas cercana a las vías del tren en Puigverd de Lleida y para trabajar con seguridad pidieron cortar la tensión en la catenaria y parar la circulaciones de trenes.

Dos dotaciones terrestres han trabajado en la zona hasta extinguir el fuego y la circulación de trenes ha quedado restablecida sobre las 22.00 horas.