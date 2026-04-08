Restablecida la R13 y la R14 entre Vinaixa (Lleida) y Valls (Tarragona) tras la caída de un árbol

LLEIDA 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las líneas R13 y R14 de Rodalies entre Vinaixa (Lleida) y Valls (Tarragona) han restablecido su servicio tras el corte de la línea este miércoles por la caída de un árbol sobre la catenaria, ha informado Adif en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

La incidencia ha obligado a activar en prealerta el plan Ferrocat de Protecció Civil a las 14.39 horas, que se ha desactivado a las 15.04.

Se ha establecido un servicio de transporte alternativo por carretera mientras se ha cortado la circulación.