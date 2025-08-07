Restablecida la R14 entre Reus y Alcover tras retirar el tren de La Selva de Mar (Tarragona)

TARRAGONA 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

La línea R14 de Rodalies ha sido restablecida entre Reus y Alcover tras retirar el tren averiado en La Selva de Mar (Tarragona), que mantenía cortado el tramo desde este jueves a mediodía, ha informado Adif en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

La incidencia había obligado a evacuar a los más de 80 ocupantes del tren, que han sido acompañados por los Mossos d'Esquadra y por la seguridad de Adif a la estación más cercana y que posteriormente han sido recogidos por un autobús fletado por Renfe.

A continuación, Adif ha movilizado un tren de socorro desde Reus para mover el convoy averiado y Renfe ha establecido transporte alternativo por carretera, que ha permitido a Protecció Civil desactivar la prealerta del Ferrocat iniciada por el corte.