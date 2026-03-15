Restablecido el suministro eléctrico en las poblaciones de las Terres de l'Ebre (Tarragona)

TARRAGONA 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

Protecció Civil ha anunciado que Endesa ha informado que se ha restablecido el suministro eléctrico a las poblaciones de las Terres de l'Ebre que se habían quedado sin durante la mañana de este domingo a causa del temporal de viento, en un apunte en 'X' recogido por Europa Press.

En concreto, el corte de suministro ha afectado a los municipios Amposta, Freginals y Masdenverge (Tarragona), con 5.533, 483 y 482 usuarios sin suministro eléctrico, respectivamente.

Además, otros municipios también han sufrido cortes, como Girona --con 1.753 usuarios afectados-- y la Pobla de Lillet (Barcelona) --con 1.081 usuarios afectados--.