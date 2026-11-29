Resultados de las elecciones generales 2026 en Catalunya, en tiempo real- EUROPA PRESS

BARCELONA 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

Sigue aquí en tiempo real los resultados de las elecciones generales del 29 de noviembre en Catalunya. A medida que avance el escrutinio, consulta el porcentaje escrutado, la participación y cuántos votos y escaños obtiene cada candidatura al Congreso, con la comparación respecto a 2023.

Catalunya elige 48 diputados. Barcelona concentra 32 de esos escaños, mientras que Girona y Tarragona eligen seis cada una y Lleida, cuatro. El total de la comunidad suma los cuatro repartos provinciales.

CÓMO VOTÓ CATALUNYA EN 2023

El PSC fue la primera fuerza en Catalunya en 2023, con 19 diputados. Sumar, ERC y Junts obtuvieron siete escaños cada uno, el PP consiguió seis y Vox, dos.