Retenciones en la AP-7 sur, con 12 kilómetros de Torredembarra a El Vendrell (Tarragona)

TARRAGONA 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Servei Català de Trànsit (SCT) ha informado de retenciones en las principales carreteras catalanas este miércoles por la tarde, con hasta 12 kilómetros en la AP-7 en sentido sur entre Torredembarra y El Vendrell (Tarragona).

También hay 9 kilómetros de circulación con retenciones en la AP-7 de Castellví de Rosanes a Castellbisbal (Barcelona) en dirección a Tarragona, y 6 kilómetros en la misma vía entre Olèrdola y Subirats.

Por otra parte, también hay retenciones en otras vías como la A-2 en sentido Lleida en el tramo de Tàrrega a Cervera.

Tarragona y Lleida son los territorios catalanes en los que se podrá ver el eclipse total de sol este miércoles y se prevé movilidad hacia esas dos demarcaciones.

MOVILIDAD POR EL ECLIPSE

Es por eso que Trànsit ha advertido que la AP-7 será el eje principal de movilidad durante toda la jornada de este miércoles y ha recomendado utilizar otras vías para distribuir los desplazamientos según la destinación de observación del eclipse.

Así, se recomiendan la C-25 y la A-2 para los desplazamientos hacia las comarcas de Ponent (Lleida); la AP-2 para acceder a zonas como Lleida, les Borges Blanques (Lleida), Valls o Prades (Tarragona), y la A-7 y la N-340 para los movimientos entre el Camp de Tarragona y las Terres del Ebre (Tarragona).