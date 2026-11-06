Retoman el servicio de Rodalies en Passeig de Gràcia (Barcelona) tras el corte por humo en un tren

BARCELONA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los Bombers de Barcelona han autorizado a Rodalies a retomar la circulación de trenes por la estación de Passeig de Gràcia (Barcelona) este viernes sobre las 9 horas tras el corte provocado por humo por una frenada de un tren de la R2 Sud, informan fuentes de Renfe a Europa Press.

La estación se ha quedado sin parada comercial sobre las 8.30 horas y los cuerpos de emergencia han desalojado a los pasajeros del convoy.

A raíz del suceso, los trenes de la R2, R2 Sud y R2 Nord no han efectuado parada en la estación.