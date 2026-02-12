Retrasos en la alta velocidad hacia Barcelona por plásticos en la catenaria en L'Arboç (Tarragona)

Una persona espera en la Estación de Sants, a 26 de enero de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los trenes de alta velocidad entre Madrid y Barcelona están registrando algunos retrasos este jueves sobre las 11.40 horas por la presencia de varios plásticos en la catenaria entre L'Arboç (Tarragona) y Vilafranca del Penedès (Barcelona).

Según informa Adif en un mensaje vía 'X', se ha movilizado al personal necesario para solucionar esta incidencia lo antes posible.

El fuerte episodio de viento en Catalunya también ha obligado a limitar la velocidad de los trenes de Rodalies en todo el servicio por el riesgo extremo, y también se han producido diversos cortes en algunas líneas por la presencia de objetos en las vías.