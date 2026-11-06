Retrasos en la línea de tren entre L'Ametlla y L'Hospitalet de l'Infant (Tarragona) por robo de cable

Archivo - Tres trenes en la estación de Francia, donde opera Rodalies, a 21 de febrero de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

TARRAGONA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un robo de cable en la línea ferroviaria entre L'Ametlla de Mar y L'Hospitalet de l'Infant (Tarragona) provoca retrasos este viernes por la mañana en los trenes que circulan entre Castelló de la Plana y Tarragona.

Según ha informado Adif en un apunte en 'X' recogido por Europa Press, personal de la empresa está trabajando para reponer el material sustraído a la mayor brevedad posible.

La R1 de Rodalies también sufre retrasos de unos 25 minutos por un convoy averiado en Mataró (Barcelona).