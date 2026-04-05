Retrasos en la R1 y R4 de Rodalies por incidencia entre L'Hospitalet de Llobregat y Barcelona Sants

Archivo - Viajeros cogen un tren en la Estación de Sants en Barcelona - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

BARCELONA 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las líneas R1 y R4 de Rodalies registran retrasos que pueden superar los 30 minutos este domingo por la mañana a causa de una incidencia en la infraestructura entre l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) y la estación de Sants de Barcelona.

Según ha informado Rodalies vía 'X' los trenes de la R1 inician y finalizan su recorrido en la estación de Sants y recomiendan a los viajeros usar la R4 para realizar el tramo entre Sants y L'Hospitalet.

Por otra parte, en la línea R8, a causa de una incidencia derivada de causas operativas, este domingo entre las 11 y 16 horas el servicio alternativo por carretera en el tramo entre Martorell Central y Rubí Can Vallhonrat (Barcelona) se amplía hasta Mollet San Fost, desde donde los viajeros disponen de la R2 para realizar el tramo entre Mollet y Granollers Centre (Barcelona).