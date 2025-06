BARCELONA 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La revista musical 'Rockdelux' cumple 400 números en papel con un especial de 200 páginas en el que hace una selección de los 400 mejores álbumes de lo que va de siglo XXI agrupados por estilos y acotados entre 2000 y 2024.

Cada uno de los bloques incluye 40 álbumes, excepto el apartado de mejor disco español, en el que se incluyen 80 y que está encabezado por 'El mal querer' de Rosalía, ha informado la revista, que celebró su 40 aniversario el pasado año.

'Promises' de Floating Points, Pharoah Sanders y The London Symphony Orquestra en jazz; 'Vespertine' de Björk en dance-pop; 'The seer' de Swans en metal; 'Illinois' de Surfjan Stevens en folk-pop; 'My beautiful dark twisted fantasy' de Kanye West en rap; 'Untrue' de Burial en electrónica, y 'Third' de Portishead en pop-rock han liderado los otros géneros.