El Rey pide a los nuevos jueces que se rijan por "parámetros éticos" y rectitud

Les ha recordado que tienen la tarea de contribuir a preservar el Estado democrático de Derecho

BARCELONA, 3 (EUROPA PRESS)

El Rey Felipe VI ha instado este martes a los nuevos jueces a regirse por "los más estrictos parámetros éticos" y a ser ejemplo constante de rectitud, porque de eso depende el respeto al Poder Judicial y el buen funcionamiento del sistema político y constitucional.

Lo ha manifestado en Barcelona al entregar los despachos a los 121 jueces de la 74 promoción de la Carrera Judicial, de los que 85 son mujeres (70,25%), mientras que 36 son hombres.

El monarca se ha dirigido a los nuevos jueces, a los que ha recordado que asumen la tarea de contribuir a preservar el Estado social y democrático de Derecho, una "responsabilidad enorme", y a los que ha trasladado que las decisiones que tomen afectarán a los derechos y libertades de los ciudadanos, a sus bienes y a la adecuada resolución de sus conflictos.

Para ello, ha señalado, cuentan con el conocimiento del ordenamiento jurídico, aunque los ha instado a no dejar "de aprender, de alimentar la inquietud de ese humanista que debe ser todo juez" y, para ello, les ha dicho que contarán siempre con la ayuda del Consejo General del Poder Judicial y de la Escuela Judicial.

Además, les ha recordado que su labor implica una "nítida perspectiva europea" y que el ejercicio de su función no estaría completo sin el conocimiento y la aplicación del Derecho de la Unión Europea y del derecho internacional.

El Rey les ha dado la bienvenida y los ha felicitado por haberse embarcado en "una tarea preciosa, pero también de una enorme exigencia y complejidad" y ha manifestado que, aunque se enfrentarán a decisiones difíciles, deben tener la serenidad del deber cumplido, el reconocimiento de los ciudadanos y la satisfacción de haber contribuido a la convivencia, en sus palabras.

Al acto han asistido el ministro Justicia, Félix Bolaños; el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni; el conseller de Justicia de la Generalitat, Ramon Espadaler; la consellera de Interior, Núria Parlon; la presidenta del TS y del CGPJ, Isabel Perelló; la fiscal general del Estado, Teresa Peramato; el delegado del Gobierno en Catalunya, Carlos Prieto, y el director de la Escuela Judicial, Francisco Segura, entre otros.

LOS NUEVOS JUECES

El perfil de los nuevos jueces es, según una encuesta de la Escuela Judicial, el de una mujer --vuelven a ser una amplia mayoría, como sucede desde 1997--, con una edad media de 29 años, que ha empleado 5 años y 4 meses en preparar la oposición y que no tienen familiares que ejerzan o hayan ejercido una profesión jurídica.

Ocho de cada 10 (el 78,45%) no tienen juristas entre sus allegados, 4 de cada 10 (el 38,79%) vienen de familias en las que ninguno de sus progenitores tiene estudios superiores y, por lugar de residencia, Andalucía es la comunidad que más jueces aporta (29), seguida de Catalunya y Madrid, con 17 cada una; Castilla y León, con 14; la Comunitat Valenciana, con 11, y Galicia, con 7.