Los Reyes Magos llegarán este lunes a Barcelona a bordo de las Golondrinas del Puerto

El paje Gregori junto al concejal Xavier Marcé y la directora de la Cabalgata Barbarana Pons - EUROPA PRESS

BARCELONA, 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los Reyes Magos llegarán este lunes al Portal de la Pau de Barcelona a bordo de las Golondrinas, las clásicas embarcaciones del Puerto, donde serán recibidos por el alcalde, Jaume Collboni, lo que dará inicio a la Cabalgata, que contará con un espectáculo renovado.

En su presentación este viernes, el paje Gregori, acompañado por el concejal de Cultura, Xavier Marcé, y la directora de la Cabalgata, Barbarana Pons, ha asegurado que el viaje de sus majestades "avanza adecuadamente", después de meses preparando novedades para el desfile.

Destaca la nueva carroza doble del rey Baltasar, que cerrará la bienvenida real con nuevos estandartes y vestuario directamente traído de Senegal, acompañado por tres marionetas gigantes: un elefante de 3 metros y dos jirafas de 4 metros, obra del artista Hoekwil Roger Titley.

También destaca la nueva carroza coronada por un antiguo trenecito de colores, que llevará juguetes para los niños de la ciudad, diseñada por Ramon de los Heros, que desfilará al son de la música del conservatorio del Liceu y del compositor Esteban Tamashiro interpretada por Som-hi Dansa.

Otra de las novedades será el desfile 'Barcelona i el Tour: un bon Tàndem', en homenaje a la importante carrera ciclista cuya salida se llevará a cabo en la ciudad este verano, que contará con tándems voladores y un grupo de 12 ciclistas BMX que realizarán una singular coreografía.

DEL MAR A MONTJUÏC

Respecto al recorrido, Marcé ha señalado que pese a la reapertura de la Via Laietana no han "encontrado argumentos" para cambiar el recorrido ideado tras el inicio de las obras, por lo que se mantendrá el de los últimos años.

Tras su llegada a las 16.30 al Portal de la Pau del Puerto de Barcelona, Collboni entregará a los Reyes Magos las llaves de la ciudad para que puedan repartir regalos por los hogares de la ciudad, y a las 18 horas la Cabalgata se pondrá en marcha desde el Parc de la Ciutadella hacia el Paral·lel.

Sobre las 18.55, la cabalgata llegará al monumento a Colón, a las 19.10 pasará por el Portal de Santa Madrona, ya en la avenida Paral·lel y a las 19.30 girará por la ronda de Sant Pau, pasando a las 19.45, aproximadamente, por el mercado de Sant Antoni.

A las 20.10 horas, la Cabalgata girará hacia la calle Sepúlveda, a las 20.30 pasará a la altura de la calle Entença, a las 20.50 llegará a las 20.50 y a las 21.10 será el momento en el que el desfile empiece su llegada por la calle Francesc Ferrer i Guàrdia, donde Sus Majestades desembarcarán en la Font Màgica de Montjuïc.

El desfile completo tendrá una duración de 1 hora, aproximadamente, y una vez haya finalizado, por razones de seguridad, se repartirán unas 7 toneladas de caramelos sin gluten entre los asistentes.

UNA CABALGATA INCLUSIVA

En su organización, el Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) ha integrado criterios transversales de accesibilidad e inclusividad en la Cabalgata asesorado por el Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD).

De este modo, el desfile contará con espacios reservados para personas con movilidad reducida, situados en el Pla de Palau, la plaza Drassanes, el mercado de Sant Antoni y la plaza Espanya, con la participación activa de personas con diversidad funcional.

La Cabalgata incluye coreografías con lengua de signos y, en los actos previos, los Reyes Magos dispondrán de servicio de interpretación en lengua de signos y subtítulos en las pantallas.