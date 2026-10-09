Los Reyes presidirán la entrega del 75 Premio Planeta, que cambia al Pabellón 1 de Fira de Barcelona

Archivo - El Rey Felipe y la Reina Letizia en la entrega del 73 Premio Planeta de Novela - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los Reyes presidirán el próximo jueves 15 de octubre la cena literaria del 75 Premio Planeta, que se traslada al Pabellón 1 del recinto de Montjuïc de Fira de Barcelona en lugar de Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) al "superar ampliamente las previsiones iniciales de aforo".

La velada reunirá a autoridades y destacadas personalidades del mundo de la cultura, la economía y la sociedad civil, y se conmemorará el 75 aniversario del galardón, ha informado el Grupo Planeta este viernes en un comunicado.

Planeta ha explicado que "debido a la extraordinaria acogida que ha despertado este aniversario", la asistencia ha superado las previsiones iniciales de aforo y el evento ha tenido que cambiar su ubicación.

El Planeta es el galardón mejor dotado del mundo a una novela inédita, con 1 millón de euros para la obra ganadora y 200.000 euros para la finalista.

1.424 OBRAS PRESENTADAS

Un total de 1.424 obras se han presentado a esta edición, de las que se han seleccionado las 10 novelas finalistas.

Las finalistas son 'La sombra de Isabel', de Pedro Regalado Rodríguez; 'Letraherido', de Pepe M. Carrascosa; 'Alba Naranja', de Tamsilt El Hayani (seudónimo); 'Cuando tu muerte es mi liberación', de Lita Rowe (seudónimo), y 'Los Caminantes', de Martín Guerrero (seudónimo).

Completan los finalistas 'Kitsugi o tres almas rotas', de Hugalma de la Sierra (seudónimo); 'La noche de los faroles', de Mencía Salazar (seudónimo); 'Los que faltan', de Luz Ventura (seudónimo); 'El jardín de Lennon', de Jorge Herrero (seudónimo), y 'La mujer desnuda sale a las once', de Bernardo Galeana (seudónimo).

El jurado de esta edición del Premio Planeta está formado por Luz Gabás, Pere Gimferrer, Eva Giner, Carmen Posadas, Paloma Sánchez-Garnica, Javier Sierra y la directora de Editorial Planeta, Belén Lopez, como secretaria con voto.