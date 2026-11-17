BARCELONA, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El director científico del programa CaixaProinfància, Jordi Riera, ha defendido que "la lucha contra la pobreza infantil se debe convertir en un proyecto de país", informa la Fundación la Caixa en un comunicado por el Día Mundial de los Derechos de los Niños, el 20 de noviembre.

El también catedrático de Educación (Área de Pedagogía Social) de la URL ha explicado que la pobreza infantil no es solo una cuestión económica, sino que "condiciona las oportunidades, la salud, el bienestar y las expectativas de futuro de miles de niños".

Ha concretado que España es uno de los países de la UE "con peores indicadores de pobreza": 1 de cada 4 personas, unos 12,5 millones, está en riesgo de pobreza o exclusión social.

"Esta realidad afecta con especial intensidad a la infancia: 1 de cada 3 menores se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social", ha advertido.

"APENAS" VARÍA CON LOS AÑOS

Para él, "lo más preocupante es que estas cifras apenas han variado en los últimos 15 ó 20 años": España ha tenido momentos de más y menos prosperidad, pero estos indicadores no han cambiado mucho, por lo que Riera habla de una realidad cronificada que requiere respuestas estructurales.

También ha destacado que la ayuda económica "es un recurso, no puede ser el objetivo", sino que la finalidad de la intervención es conseguir el éxito social, educativo y cultural del niño.

Riera considera que una de las etapas cruciales es la de 0-3 años y otra al acabar la enseñanza obligatoria, porque entonces hay más riesgo de abandono escolar.

CaixaProinfància acompañó el año pasado a más de 65.000 niños y adolescentes y unas 41.000 familias vulnerables, a través de una red de entidades sociales por toda España.