El ritmo de creación de 'unicornios' baja en Catalunya: "El dinero fácil se ha acabado"

Archivo - Un repartidor de Glovo, uno de los 'unicornios' históricos de Catalunya. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

Catalunya no es testigo de la creación de un 'unicornio' desde hace cuatro años, un ritmo que ha descendido debido a una situación global compleja que contrae las inversiones, junto a un cuello de botella en la generación de 'startups', que siguen aumentando en número, y una cultura empresarial diferente: "El dinero fácil se ha acabado", explican diferentes expertos consultados por Europa Press.

Los 'unicornios' son empresas que alcanzan una valoración de 1.000 millones de dólares (885 millones de euros) y desde que eDreams se convirtió en la primera empresa catalana y del conjunto de España en recibir esta valoración, otras seis compañías --Wallbox, Glovo, Letgo, Adevinta, Perk y Factorial-- han alcanzado esta denominación en Catalunya, la última, Factorial, en 2022, hace cuatro años.

El director del grado de Administración y Dirección de Empresas de la UOC, Cristian Castillo, explica que "la fase del dinero fácil se ha acabado", y las inversiones se han vuelto más exigentes, con una situación geopolítica y económica que reclama que los modelos de negocio de las empresas sean más reales y tangibles.

"El dinero se ha vuelto más exigente, hay mucha competencia también con empresas estadounidenses en el mercado y la situación económica no contribuye a que tengamos muchas inversiones", detalla Castillo.

CUELLO DE BOTELLA

Junto a la mayor complejidad, Castillo se refiere también a un cuello de botella en la generación de 'startups', que no para de aumentar y todas compiten entre ellas para crecer y lograr una rentabilidad suficiente para poder ser consideradas 'unicornios'.

Según datos de Acció, la agencia del Govern de la Generalitat para el crecimiento empresarial, había 2.403 'startups' en Catalunya a cierre de 2025, un 5,2% más que el año anterior, y el doble respecto a 2016, con 1.086 empresas emergentes.

"Si ponemos el foco en Catalunya, no podemos decir que no sea un 'pool' de atracción", defiende el profesor de la UOC.

CONSECUENCIAS ASOCIADAS

El senior manager de Startups de Acció, Oriol Sans, explica a Europa Press que en su momento se entendió que nacieran 'unicornios' como un hito, ya que "quería decir que el ecosistema había alcanzado una maduración similar al de otras economías", pero que la prioridad de la entidad es el impacto en la sociedad.

"Queremos más 'startups', pero sobre todo queremos que crezcan y tengan impacto", añade Sans, lo que se refleja en los mismos datos de Acció, por el que, además del número de empresas emergentes, también ha aumentado su facturación, un 26%, y la plantilla, otro 34%, hasta más de 30.500 personas.

El responsable de Acció ve una madurez en el mapa de las 'startups' en Catalunya, capaces de generar cada vez más ocupación y un impacto de mayor calidad: "No queremos vivir de las rondas, porque estas dependen del momento, sí hay más o menos confianza, sino que queremos apostar por empresas cada vez más potentes que puedan vivir de sus clientes".

CULTURA NO ANGLOSAJONA

Para el profesor de economía de empresa de la UAB y experto en emprendimiento, David Urbano, que existan o no 'unicornios' en el mapa empresarial catalán y español no es positivo o negativo 'per se', ya que existe una cultura empresarial diferente a la anglosajona, donde se originó el concepto.

"Las empresas no crecen como quieren, sino como pueden. Igual aquí no nos interesa crecer tanto. Mientras que la mentalidad anglosajona pasa por crear una empresa para venderla, aquí pensamos más en la supervivencia en el largo plazo", reflexiona Urbano.

Así, a la hora de crear empresas influyen tanto los factores formales, o procedimientos y costes asociados a ello, como los informales, es decir, las tradiciones, cultura y hábitos de las personas, que también influyen en las empresas que se fundan.

Urbano defiende, de hecho, que no ha habido una ralentización, ya que el número de 'unicornios' nunca ha superado los 2, 3 o 4, al igual que no hay grandes 'business angels', ejemplifica.

EL PRÓXIMO UNICORNIO

Para Castillo, la próxima empresa que puede alcanzar una valoración de 1.000 millones debe compartir dos características, tener capacidad de adaptación y resiliencia, y ser una empresa "de futuro".

"En los últimos años todo lo tecnológico y que está asociado a la IA es en lo que se ha generado mas expectativa y proliferación de 'startups'", explica el experto de la UOC, uno de los sectores, junto a la salud, de mayor atracción para los inversores.

Coincide con él Urbano, que detalla que las empresas deben tener una orientación tecnológica y capacidades dinámicas, de adaptación y resiliencia, además de un equipo competitivo, ambición y formación continúa.

Desde Acció, Sans sitúa el sector sanitario en el centro, al ser uno de los que concentra un mayor número de 'startups' en Catalunya, aunque no descarta que el próximo unicornio pueda surgir de un ámbito más inesperado: "Un 'unicornio' puede estar relacionado con el sector en el que eres fuerte, pero a veces también te puede generar un sector".