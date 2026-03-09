Rius (Junts) acusa a Sánchez e Illa de usar la guerra en Oriente Próximo con fines "electoralistas"

El portavoz de Junts, Josep Rius - EUROPA PRESS

BARCELONA, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Junts, Josep Rius, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al de la Generalitat, Salvador Illa, de utilizar la guerra en Oriente Próximo con finalidades "partidistas y electoralistas".

"Illa ha usado al guerra como argumento para pedir apoyo a los Presupuestos, y Pedro Sánchez para intentar remontar sus expectativas electorales", ha sostenido este lunes en rueda de prensa.

Para lograrlo, según Rius, Sánchez ha adoptado el lema del 'No a la guerra' y se ha envuelto con la bandera española porque "lo que preocupa al PSOE no es la guerra y sí ganar las elecciones en España".

También ha avisado de que no descarta el escenario de un avance electoral de las generales y las catalanas así como que coincidan, posibilidad que le disgusta.

"ESPAÑOLIZAR" LAS ELECCIONES

"No hay que descartarlo porque Illa ha puesto la Generalitat al servicio de Sánchez. Y si el PSOE se lo pide puede que lo haga", ha apuntado Rius, que ve desesperados a ambos y capaces de hacer cualquier cosa.

Además, considera que hacer coincidir las catalanas con las generaciones sería "una manera de españolizar" las primeras.