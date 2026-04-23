Rius (Junts) tilda de "acto de venganza y de humillación" la citación a Pujol de la AN en Madrid

El portavoz de Junts, Josep Rius, en una atención a los medios en el centro de Barcelona - EUROPA PRESS

BARCELONA 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Junts, Josep Rius, ha calificado de "acto de venganza y de humillación" la citación al expresidente de la Generalitat Jordi Pujol por parte de la Audiencia Nacional (AN) en Madrid el próximo lunes para que preste declaración presencialmente en el juicio que le investiga a él y a su familia, y para que se someta a un nuevo reconocimiento médico.

"Esto no es un acto de justicia, sino que es un acto de venganza y de humillación que le quieren hacer", ha dicho Rius, en una atención a los medios en el centro de Barcelona durante el Día de Sant Jordi.

Ha afirmado que se trata de una campaña "muy injusta por parte de la justicia española", ha señalado su delicado estado de salud, ha mostrado el apoyo de su partido a Pujol, y le ha deseado un buen día de santo.