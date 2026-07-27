Rius (Junts) ve a Illa como responsable de la crisis de Pisa y exige a Niubó aclarar qué ha pasado

El portavoz de Junts, Josep Rius - EUROPA PRESS

BARCELONA, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Junts, Josep Rius, ha señalado al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, como responsable de la crisis de los informes Pisa y ha exigido a la consellera de Educación, Esther Niubó, que este lunes aclare en el Parlament qué ha pasado y desde cuándo lo sabían.

"La comparecencia que haga Niubó deberá aclarar muy bien qué ha pasado y desde cuándo lo sabían porque sino la sospecha de que hablamos de un problema técnico se desvanecerá y pasará a ser una sospecha, más que razonable, de que ha habido algo más que un problema técnico detrás", ha sostenido en rueda de prensa.

Tras asegurar que irán hasta el final y que pedirán depurar "todas las responsabilidades que sean necesarias", ha asegurado que el departamento sabía de esta cuestión desde marzo, por lo que considera que Niubó o el conseller de Presidencia, Albert Dalmau (que la sustituyó durante su baja por enfermedad) lo escondieron hasta ahora.

"Si es un error burocrático son unos incompetentes y deben dimitir, pero si encima lo escondieron, esto son palabras mayores", ha indicado Rius, que ha reprochado que se hayan esperado a hacerlo público a finales de julio antes de las vacaciones de verano.

"QUEMADA, DESBORDADA Y REPROBADA"

En su opinión, Niubó es una consellera "quemada, desbordada y reprobada por el Parlament", además de lamentar que Illa no la haya cesado por un episodio que considera que da vergüenza.

"Niubó ha superado a Cambray. Es la peor consellera de Educación de la historia de la Generalitat. Illa en 2022 pedía la dimisión de Cambray y ahora mira hacia otro lado, pero no puede tapar tanta incompetencia", ha subrayado.

También ha concretado que si el Departament hubiera hecho las cosas bien, los resultados de Pisa de este año se habrían publicado el 8 de septiembre, coincidiendo con el inicio de un nuevo curso y con una jornada de huelga convocada, y que ahora habrá que esperar hasta 2029, después de las elecciones, para poder comparar los resultados del sistema educativo catalán.

"Illa es el responsable de esta crisis. Hace 26 años que se hacen informes Pisa y nunca había pasado", ha recalcado Rius, que ha reclamado un gran acuerdo en materia educativa con la presencia de todos los grupos y las entidades del sector que, a su juicio, ya no puede liderar Niubó.