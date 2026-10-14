Robert Eggers recibe un premio en Sitges y avanza un teaser de 'Werwulf', su filme "más oscuro"

Cartel del Festival de Sitges - FESTIVAL DE SITGES

SITGES (BARCELONA), 14 (EUROPA PRESS)

El director estadounidense Robert Eggers ha recibido este miércoles el Premio Máquina del Tiempo del Festival de Sitges y ha presentado un avance de 8 minutos de su próxima película, 'Licántropo (Werwulf)', que llegará a los cines españoles en enero y que ha definido como su filme "más oscuro".

Eggers, director de 'La bruja' (que presentó en Sitges), 'El faro' o el remake de 'Nosferatu', ha agradecido el galardón, ha considerado un honor volver al certamen y ha dicho que "no hay nada mejor" que estar en un festival con un público tan apasionado.

MONSTRUOS CLÁSICOS Y AMBIENTACIÓN HISTÓRICA

En un coloquio con el director del festival, Ángel Sala, previo a la proyección de 'La bruja', Eggers ha dicho que los monstruos clásicos de terror funcionan mejor "en el periodo en que la gente creían que existían porque son más aterradores".

Por ello, ha querido trasladar 'Werwulf' a la Inglaterra del siglo XIV, una época extremadamente religiosa y con muchas supersticiones, aunque ha admitido que quizá le guste "más el pasado que el cine de terror" tras películas como 'La bruja' o 'El hombre del norte'.

AVANCE EXCLUSIVO Y FOLKLORE EUROPEO

Ha destacado que con este avance de la película el público de Sitges es de los primeros en el mundo que lo han podido ver y "el primero en Europa", y ha explicado que para el filme ha utilizado folklore del hombre lobo en Inglaterra, pero también del centro y norte de Europa.

En el coloquio, Eggers ha repasado la vigencia del folk horror, su aproximación a la locura en películas como 'El faro' o 'Nosferatu', el rol de los personajes femeninos en sus obras y su predilección por la tradición popular: "Me gusta entender dónde estamos, donde vamos y de dónde venimos".