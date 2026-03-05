Robles sobre el ordenamiento internacional: Los derechos humanos se protegen "cumpliendo la ley"

BARCELONA 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha defendido el cumplimiento del ordenamiento jurídico internacional a la hora de intervenir en conflictos armados en otros países, donde solo se debe actuar bajo este paraguas: "Los derechos humanos solo se protegen sin atajos, cumpliendo la ley".

Lo ha expresado este jueves en el ciclo 'Europa: ara què?', celebrado en el Palau Macaya de Barcelona, donde ha subrayado que la respuesta de un país nunca puede ser unilateral, a pesar de que el país sobre el que se interviene no cumpla con los requisitos mínimos que rige la ley internacional: "España no va a aceptar una vulneración del orden jurídico internacional y va colaborar siempre en misiones de paz que estén bajo esta cobertura", ha dicho.

Por otro lado, en cuanto a las recientes afirmaciones del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha subrayado: "No puedo aceptar que Trump, elegido presidente de un país con el que tenemos muchísimos lazos, hable con este desprecio de España".

(HABRÁ AMPLIACIÓN)