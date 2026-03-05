Robles carga contra el PP por asegurar que dijo a EEUU que "estaba con Trump": "Insolidarios, debería darles vergüenza"

La ministra de Defensa, Margarita Robles, se reúne con el embajador de los Estados Unidos de América en España, Benjamín León Jr., en la sede del Ministerio de Defensa, 4 de marzo de 2026, en Madrid (España). - Ministerio de Defensa

MADRID 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha arremetido este jueves contra el PP por asegurar los 'populares' que dijo al embajador de Estados Unidos en España, Benjamin León, que ella "está con Donald Trump" en el marco de la ofensiva contra Irán. "El PP es insolidario con España, debería darles vergüenza", ha dicho.

El PP ha compartido en su cuenta de la red social X (antes Twitter) un vídeo de recursos previos a la reunión que Robles y León mantuvieron el miércoles en la sede del Ministerio de Defensa asegurando que la ministra dice: "No, no. Yo estoy con Trump, lo que pasa es que aquí la gente (...)". El Ministerio de Defensa tilda de "falsa" esa afirmación y matiza a Europa Press que la titular del ministerio dijo que "estaba cómoda" con la temperatura de la sala.

En una entrevista concedida a 'Mañaneros 360', recogida por Europa Press, la ministra ha negado la mayor y ha insistido en que transmitió al representante de Washington "su posición y la del Gobierno de España, sin matices, absolutamente rotunda y con la convicción ética de qué es lo correcto". Esto es, su oposición al ataque contra Teherán y su rechazo a prestar apoyo militar a través del uso de las bases de Morón (Sevilla) y Rota (Cádiz).

POLÍTICA "DE VUELO BAJO"

"Todo lo demás, como siempre, es que el PP es insolidario con España", ha indicado Robles, incidiendo en que hacer "este tipo de política en un contexto como el que estamos viviendo debería darles vergüenza".

Requerida por si es pertinente que el Gobierno y el partido líder de la oposición no despachen sobre decisiones de calado en el ámbito de política exterior, Robles ha afirmado que el PP "nunca ha querido hacer de la defensa una política de Estado", una postura que ella considera "equivocada".

"Se equivocan porque al final lo que hace grande a un país es el estar unido y al vuelo bajo como el que tienen en este momento ni siquiera sacan una rentabilidad", ha rematado.