Robo de cable entre Vilamalla y Sant Miquel de Fluvià (Girona) que afecta a la R11 y la RG1

Archivo - Trenes de Rodalies con la pintura de la Generalitat y la de Renfe
Archivo - Trenes de Rodalies con la pintura de la Generalitat y la de Renfe - EUROPA PRESS - Archivo
Europa Press Cataluña
Publicado: miércoles, 1 julio 2026 7:24
Seguir en

GIRONA 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las líneas R11 y RG1 de Rodalies sufren afectaciones tras un robo de cable entre Vilamalla y Sant Miquel de Fluviá (Girona) la madrugada de este miércoles.

A raíz de la incidencia, los trenes que circulan entre Girona y Portbou (Girona) están circulando con retrasos de unos 15 minutos, han informado fuentes de Adif a Europa Press.

Personal de Adif está trabajando para solucionar esta incidencia.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado