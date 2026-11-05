RocaJunyent premia a Juan Carlos Unzué por visibilizar e impulsar derechos de las personas con ELA

Unzué ha enviado un mensaje de agradecimiento por el premio a través de un vídeo. - GOVERN

BARCELONA, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El despacho de abogados RocaJunyent ha premiado este jueves por la tarde con el XXIII Premio Derecho y Sociedad al exfutbolista y exentrenador Juan Carlos Unzué por su contribución a la visibilización de la ELA y su impulso a la defensa de los derechos y la mejora de las condiciones de vida de las personas afectadas por la enfermedad.

El Jurado del Premio ha destacado su relación ejemplar ante la enfermedad y, sobre todo, su capacidad de transformar su situación personal personal en una reivindicación colectiva en favor de las personas con ELA, según un comunicado de RocaJunyent.

El acto se ha celebrado en el Il·lustre Col·legi d'Advocacia de Barcelona (ICAB) con unos 300 asistentes y ha contado con el conseller de Justicia y Calidad Democrática de la Generalitat, Ramon Espadaler; el presidente del Consejo Económico y Social de España, Antón Costas; la decana del ICAB, Cristina Vallejo, y represenantes de de la sanidad, la investigación y el deporte, además del mundo jurídico y empresarial.

"LAS AYUDAS DEBEN LLEGAR"

Al recibir el premio, Unzué ha urgido a convertir los avances legales en apoyos efectivos: "Hay causas que no pueden esperar. Las ayudas deben llegar a todas las personas afectadas al mismo tiempo y lo más rápido posible", ha dicho.

Además, ha apelado al compromiso personal y colectivo con quienes atraviesan situaciones de vulnerabilidad: "Si tienen una persona mayor o enferma a su alrededor, no dejen que se sienta sola".

Por otro lado, el presidente ejecutivo de RocaJunyent, Joan Roca, ha destacado que el sentido de este premio es reconocer a personas que demuestran que el Derecho puede ser una herramienta para dar respuesta a problemas reales de la sociedad, y ha puesto en valor que trayectoria de Unzué ha representado este propósito.